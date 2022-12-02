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Потери Вооружённых сил Украины значительно ниже данных, которые ранее обнародовала Еврокомиссия и о которых заявляли представители ВС РФ. С начала специальной военной операции России в Донбассе ВСУ якобы потеряли от 10 до 13 тысяч бойцов. Такие данные привёл советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк – передаёт РИА “Новости”.

По словам Подоляка, приведённые им цифры – данные Генерального штаба Украины.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на Украине погибли 100 тысяч солдат и офицеров ВСУ. Впоследствии эти данные назвали неточными и убрали из соответствующих пресс-релизов, письменных и видеообращений главы Еврокомиссии.

По данным ВС РФ, потери украинской армии тоже не вписываются в озвученные Подоляком рамки. Так, генерал Сергей Суровикин, который командует Объединённой группировкой российских войск в зоне спецоперации, ранее рассказывал, что только в октябре ВСУ потеряли убитыми 12 тысяч человек. До этого, в сентябре, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о 61 тысяче погибших украинских военных с начала специальной военной операции.

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