Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вместо неработающих санкций Запад мог бы уничтожить иранские заводы, которые производят дроны-камикадзе. Также он призвал арестовать лиц, ответственных за “поставки беспилотных аппаратов в Россию”.

Напомним, что представитель иранского МИД Насер Канаани неоднократно заявлял, что оружие, производимое в стране, не отправляется ни одной из сторон украинского конфликта. Впрочем, у Подоляка на этот счет другое мнение.

Он заявляет, что Тегеран “поставками дронов” подрывает санкционные институты Запада, унижает их, за что должен понести соответствующее наказание.