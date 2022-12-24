ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вместо неработающих санкций Запад мог бы уничтожить иранские заводы, которые производят дроны-камикадзе. Также он призвал арестовать лиц, ответственных за “поставки беспилотных аппаратов в Россию”.

Напомним, что представитель иранского МИД Насер Канаани неоднократно заявлял, что оружие, производимое в стране, не отправляется ни одной из сторон украинского конфликта. Впрочем, у Подоляка на этот счет другое мнение.

Он заявляет, что Тегеран “поставками дронов” подрывает санкционные институты Запада, унижает их, за что должен понести соответствующее наказание.

“Важно отказаться от концепции “неработающих санкций”, “бездействующей резолюции ООН”, и перейти к более разрушительным инструментам – уничтожение производства и арестам поставщиков”, – цитирует издание “Коммерсантъ” пост советника главы ОП в социальной сети “Твиттер”.

Вам может понравиться

«Срединный путь» Китая: Отношения между Москвой и Пекином после начала СВО

Китай после начала специальной военной операции не отказался от сотрудничества с Россией, но при этом он неоднократно заявлял о своей приверженности принципам территориальной целостности государств мира и стоит на данной

В США усомнились в способности ЗРК Patriot стать полноценной заменой советским С-300

Вся украинская противовоздушная оборона строится сегодня на зенитно-ракетных комплексах С-300, однако боеприпасы для них стремительно заканчиваются. Киев надеется на американские ЗРК Patriot, однако они вряд ли смогут полноценно заменить советские

Генштаб ВСУ сообщил о ракетных ударах ВС РФ по Харьковской и Днепропетровской областям

23 декабря российские ВС вновь нанесли ракетные удары по Днепропетровской области Украины. Портал “Военное обозрение” со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщил, что всего известно о шести боезарядах, а также минимум