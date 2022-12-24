Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вместо неработающих санкций Запад мог бы уничтожить иранские заводы, которые производят дроны-камикадзе. Также он призвал арестовать лиц, ответственных за “поставки беспилотных аппаратов в Россию”.
Напомним, что представитель иранского МИД Насер Канаани неоднократно заявлял, что оружие, производимое в стране, не отправляется ни одной из сторон украинского конфликта. Впрочем, у Подоляка на этот счет другое мнение.
Он заявляет, что Тегеран “поставками дронов” подрывает санкционные институты Запада, унижает их, за что должен понести соответствующее наказание.
“Важно отказаться от концепции “неработающих санкций”, “бездействующей резолюции ООН”, и перейти к более разрушительным инструментам – уничтожение производства и арестам поставщиков”, – цитирует издание “Коммерсантъ” пост советника главы ОП в социальной сети “Твиттер”.