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Портал “Военное дело” показал видеозаписи ударов ВС РФ по боевикам ВСУ в Артемовске с применением тяжелых огнеметных систем. Российские ТОС-1А “Солнцепек” в ночь на 7 декабря накрыли позиции противника настоящей лавиной огня.

ВСУ сейчас сосредоточились в нескольких жилых кварталах города, где и пытаются удерживать оборону. ВС РФ воспользовались ситуацией и нанесли мощные удары по врагу. “Адское пламя” огнеметных систем заставило боевиков сконцентрироваться на выживании, а не на попытках контратаковать, которые все равно не приносят каких-либо результатов.

Сейчас в Артемовске перегружены все больницы, раненых размещать негде. Поэтому их стараются вывезти в столицу или Днепропетровск. Киев несет огромные потери и под Соледаром, где как и в Артемовске, действуют штурмовые подразделения НМ ДНР и бойцы ЧВК “Вагнер”.

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