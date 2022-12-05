Италия не сумела угодить ВСУ своей военной помощью, пишет местное издание Corriere Della Sera. Журналисты поясняют, что недовольство боевиков вызвали минометы Mod63.

Это вооружение, разработанное еще в 1966 году, Италия поставила Киеву без боеприпасов. Какие-либо другие мины для него не подходят категорически, поэтому минометы просто валяются на складах без дела.

Кроме того, оружие, которое долгие годы хранилось в итальянских арсеналах, существенно уступает советским минометам по эксплуатационным характеристикам. Это тоже стало причиной недовольства военнослужащих украинской армии.

Напомним, что на днях Италия заявила о выделении 450 миллионов евро для предоставления Украине военной помощи. В ее качестве в Киев отправят неназванные пусковые установки. Эксперты не исключают, что это могут быть зенитно-ракетные комплексы для усиления противовоздушной обороны ВСУ.