В результате прямого столкновения с украинскими боевиками военнослужащие батальона “Крым” ВС РФ освободили новые территории в Запорожской области. Сами бойцы рассказали изданию “Известия”, что противник в страхе бежал с поля боя.

«Новые позиции «отжали» у украинцев. Визжали они, как девочки. Буквально вчера было прямое столкновение. Они опять убежали и визжали, как девочки. Нет там мужчин», – рассказал военнослужащий с позывным “Грин”.

Журналисты отмечают, что хотя боевики действительно трусливо бежали, оставив свои позиции российским военным, они все же продолжили обстреливать батальон, отойдя на относительно безопасное для себя расстояние.

Напомним, что Минобороны РФ рассказало о пресечении попытки наступления ВСУ на Купянском направлении. В ходе короткого боя было ликвидировано 60 боевиков противника.