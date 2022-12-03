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Как сообщает РИА Новости, пленные украинские военнослужащие, которые воевали на территории республик Донбасса, рассказали, что иногда им даже приходилось переодеваться в гражданскую одежду из-за резко негативного отношения местных жителей.

Пленные бойцы ВСУ рассказали, что украинское командование запретило обычным военнослужащим общаться с местным населением, которое проживает на территории ЛДНР. Также для того, чтобы просто ходить по улице или зайти в магазин украинские солдаты были вынуждены переодеваться в гражданскую одежду.

По словам пленного бойца ВСУ по имени Александр Калиновский, он вместе со своими сослуживцами получил приказ от своего командования постоянно сидеть на позиции в одном из домов и не выходить «без надобности». Калиновский рассказывает, что за десять дней, которые они провели на позиции, ему только один раз удалось сходить в магазин.

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