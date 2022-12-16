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Зенитно-ракетные комплексы Patriot вряд ли смогут защитить объекты энергетической инфраструктуры Украины от барражирующих боеприпасов “Герань-2”. Поэтому для Соединенных Штатов их отправка в Киев может стать серьезным ударом по репутации, считает военный корреспондент Александр Сладков.

Для Киева сейчас американские “Пэтриоты” – это “чудо-оружие”, панацея от всех бед. Так же пока рассуждают и американцы, которые продают эти комплексы за огромные деньги. Но после нескольких неудачных попыток сбить компактный дрон-камикадзе ЗРК покажут себя как совершенно неэффективные системы ПВО, что скажется на их дальнейшей востребованности.

Сладков отметил, что у ЗРК Patriot есть все шансы пойти по пути хваленых турецких “Байрактаров”, которые перед СВО в Киеве называли “чудо-оружием”, или “Джавелинов”. За ними уже постепенно отправляются РСЗО HIMARS, которые оказались хоть и весьма опасными, но вполне обычными боевыми системами, которые точно нельзя назвать Оружием Победы, уверен военкор.

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