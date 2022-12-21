Запад фактически подставил Украину, серьезно просчитавшись в оценке возможностей российской армии. Если НАТО продолжит поставки оружия в том же объеме, что и сейчас, Киев останется все так же очень далеко от победы, пишет британский таблоид Sky News.

Авторы публикации напоминают, что президент Украины Зеленский с первых дней конфликта требовал предоставить стране зенитно-ракетные комплексы для выстраивания системы противовоздушной обороны. Но Запад не захотел идти ему навстречу. В результате ВСУ не имеют никаких шансов против российских крылатых ракет и дронов-камикадзе.

Того оружия, которое Запад продолжает отправлять на Украину, вполне хватает, чтобы продолжать боевые действия. Однако для “победы”, о которой бесконечно твердит киевский режим, его точно недостаточно. Так же, как и для того, чтобы избежать разгромного поражения.