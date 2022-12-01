России совершенно не обязательно использовать ядерное оружие, чтобы достичь всех целей специальной военной операции на Украине. Киев не в состоянии что-либо противопоставить неядерным российским вооружениям и организовать серьезную наступательную операцию на Донбассе или в Крыму, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Он напомнил, что Киев часто грозит нападением на Крым, однако у него нет никаких шансов начать полномасштабное наступление на полуостров. Единственное, на что сейчас способны ВСУ – это наносить по крымским городам ракетные удары, но и боезарядов с нужной дальностью поражения целей у них сейчас нет.

Сивков отметил также, что ВС РФ не задействовали в спецоперации новейшие виды неядерных вооружений, которые помогут одержать победу. Как только это оружие начнет массово применяться, Россия достигнет целей СВО за один или максимум за несколько месяцев. Предпосылок же для применения ядерных вооружений у Москвы нет и в ближайшее время их не появится.