Российские ВС должны сосредоточиться на уничтожении противовоздушной обороны армии противника, не позволяя ей полностью перекрыть небо над Украиной, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Так он прокомментировал известие о возможной передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot.

“Передача даже единичного экземпляра зенитного ракетного комплекса Patriot будет представлять серьёзную угрозу для наших вооружённых сил. Этот тип ЗРК обладает большой дальностью и является одним из самых эффективных в мире”, – цитирует Сивкова издание “Взгляд”.

Эксперт напомнил, что Киев уже имеет несколько комплексов IRIS-T и NASAMS средней дальности, множество ЗРК и передвижных систем, способных отрабатывать на небольшом расстоянии. Американские “Патриоты” позволят ВСУ создать эшелонированную ПВО, что создаст РФ серьезные проблемы.

Именно поэтому ВС России должны действовать на опережение. Важно не допустить накопления Киевом 100-150 зенитно-ракетных комплексов, так как в этом случае Украина сможет перекрыть небо полностью и усложнить ведение боевых действий.