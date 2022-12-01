ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Артиллерийские расчеты 6-го казачьего полка Народной милиции ЛНР наносит удары по позициям ВСУ в Артемовске, сообщил портал SM-News. Отмечается, что укрепрайоны противника эффективно уничтожаются, что позволяет российским ВС продвигаться вперед.

Пресс-служба НМ Луганской Народной Республики сообщила, что в данный момент главной целью является окончательная блокировка снабжения ВСУ. Как только противник останется без связи и без возможности подвезти боеприпасы, оружие, провизию, он начнет задумываться о сдаче в плен или выходе из города.

Артемовск – это стратегически важный город, который дает возможность получить контроль над всей южной частью Донбасса. Кроме того, он может стать удобным плацдармом для наступления на всех направлениях. ВСУ отлично это понимают, поэтому отчаянно сопротивляются даже в безнадежной для себя ситуации.

Вам может понравиться

Артиллерия НМ ДНР уничтожила наблюдательный пункт ВСУ с корректировщиками в Кирово

Украинские боевики устроили в многоэтажке в населенном пункте Кирово наблюдательный пункт. Они засели в высотном здании и корректировали артиллерийский огонь своих войск. Однако продолжалось это совсем недолго, пишет портал “Военное

Контракт на покупку систем ПВО NASAMS для Украины заключили в США

Власти Соединённых Штатов Америки заплатят 1,2 миллиарда долларов компании Raytheon Technologies за производство систем противовоздушной обороны NASAMS, которые поставят на Украину. Соответствующее заявление сделали в Пентагоне – сообщает РИА Новости.

Депутат Фёдоров: нужно показать решимость, чтобы США снизили поставки оружия Киеву

Политика России должна быть направлена на то, чтобы ничего “тяжелее охотничьих ружей” США не поставляли Украине. Сейчас Вашингтон прощупывает границу допустимого, когда отправляет вооружение Киеву. Об этом заявил депутат Госдумы