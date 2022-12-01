Артиллерийские расчеты 6-го казачьего полка Народной милиции ЛНР наносит удары по позициям ВСУ в Артемовске, сообщил портал SM-News. Отмечается, что укрепрайоны противника эффективно уничтожаются, что позволяет российским ВС продвигаться вперед.

Пресс-служба НМ Луганской Народной Республики сообщила, что в данный момент главной целью является окончательная блокировка снабжения ВСУ. Как только противник останется без связи и без возможности подвезти боеприпасы, оружие, провизию, он начнет задумываться о сдаче в плен или выходе из города.

Артемовск – это стратегически важный город, который дает возможность получить контроль над всей южной частью Донбасса. Кроме того, он может стать удобным плацдармом для наступления на всех направлениях. ВСУ отлично это понимают, поэтому отчаянно сопротивляются даже в безнадежной для себя ситуации.