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В ночь на 10 декабря ВС Р нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области с применением барражирующих боеприпасов “Герань-2”. Украинская ПВО, которой Киев часто приписывает волшебные свойства, в очередной раз со своими задачами не справилась.

По заявлениям властей региона, дроны-камикадзе ликвидировали два важных энергетических объекта, после чего пришлось отключить от системы электроснабжения полтора миллиона человек. Избежали этой участи только объекты критической инфраструктуры.

Военный эксперт Александр Ситников в издании “Свободная пресса” написал, что Киев уже придумал оправдание неэффективной работе ПВО в Одесской области. Она якобы не функционировала из-за отсутствия энергии, поэтому и не сумела обнаружить беспилотные аппараты.

Минобороны Украины также сделало заявление по поводу атаки. Его представители отметили, что это первое использование БПЛА для атак на энергетическую инфраструктуру страны.

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