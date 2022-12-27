В украинском политикуме и экспертной среде забурлили слухи о скором появлении в распоряжении ВС РФ новейшего российского дрона. Обозреватель «Свободной прессы» Александр Ситников разбирался, о каком беспилотнике может идти речь.

Он напомнил, что некоторые украинские источники называют неизвестный дрон «Смерть ВСУ» и отмечают, что он предназначен для точечных атак на радиолокационные станции и средства ПВО Украины, на расчеты ствольной и реактивной артиллерии.

По мнению Ситникова, речь вполне может идти о тяжелых беспилотниках «Охотник», которые выделяются на фоне других российских разработок малозаметностью, наличием бортового вооружения, а также способностью взаимодействовать с истребителями.

Впрочем, это только предположение, отмечает эксперт. Он обращает внимание на тот факт, что украинские структуры, запустившие слух о беспилотнике, даже не упоминают об использовании в его конструкции иностранных компонентов. Это означает, что Россия локализовала производство электроники и готова выпускать полностью отечественные БПЛА.