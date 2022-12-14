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Соединенные Штаты не просто так долго отказывались отправлять на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot. Они опасаются, что украинские военачальники быстро продадут эти ЗРК России, которая сможет разработать технологии противодействия западным системам ПВО.

Военный эксперт Александр Ситников написал в своей публикации на сайте “Свободная пресса”, что Вашингтон и так уже сквозь пальцы смотрит на контрабанду вооружений Киевом. Проконтролировать этот процесс силами небольших комиссий просто невозможно, а вводить целую армию ревизоров на Украину США не в силах.

Но ЗРК Patriot все же существенно отличаются от всех остальных видов оружия, переданных Украине. Ведь они интегрированы в систему противовоздушной обороны Североатлантического альянса и их попадание в руки России повлечет за собой серьезные риски. Не исключено, что Киев и сам с радостью продаст комплексы РФ, чтобы нажиться на очередной выгодной сделке.

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