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Обозреватель издания «Свободная пресса» и военный эксперт Александр Ситников сообщил, что у артиллеристов вооруженных сил Украины возникли сложности с использованием гаубиц М777, которые были предоставлены Украине от Соединенных Штатов Америки. Эксперт уточняет, что у американских систем очень быстро случаются поломки. Уточняется, что треть из поставленных Западом гаубиц вышли из строя и требуют ремонта.

По словам украинских артиллеристов, происходит чрезмерно быстрый износ стволов гаубиц М777. А срок службы орудия намного меньше, нежели он заявлен в технической документации. В свою очередь, американцы поспешили уверить, что дело не в качестве поставленных орудий, а в том, что украинскими военными используются снаряды, не предназначенные для стрельбы из М777.

Ситников утверждает, что киевская власть высказывает недовольство относительно американского вооружения. Ведь украинские военнослужащие не могут им полноценно пользоваться во время артиллерийских дуэлей.

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