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Власти Украины призвали граждан, проживающих на восточном берегу Днепра, срочно эвакуироваться, пишут западные СМИ. Эти публикации прокомментировал обозреватель портала “Свободная пресса” Александр Ситников.

Он пояснил, что ЦРУ, с которым тесно сотрудничают украинские власти, могла предупредить Киев о том, что “Россия затевает наступательную операцию” под Херсоном. Подобная информация способна заставить начать эвакуацию мирных жителей, а также организовать “глухую оборону”, чтобы как минимум удержать ранее захваченные территории.

Автор также отмечает, что перейти к оборонительной тактике Киев, скорее всего, вынуждают Соединенные Штаты. Они сейчас не могут в нужном объеме поставлять вооружение Украине и поэтому предлагают ей подождать до весны, когда откроется новое “окно возможностей”.

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