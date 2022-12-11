Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский Генштаб уже без остановки перебрасывает новые силы для защиты Бахмута, однако ситуация в этом городе остается тяжелой для ВСУ, заявил Главком Валерий Залужный. Также он предупредил президента Украины Зеленского о возможном окружении группировки войск в городе.

По словам украинского лидера, тяжелая ситуация наблюдается не только в Артемовске. ВСУ с трудом удерживают натиск ВС РФ в Марьинке и Авдеевке, в Кременной и Соледаре.

Портал “Свободная пресса” рассказал, что последний населенный пункт обороняла 93-я бригада украинской армии, которая сейчас практически разгромлена. Бойцы ЧВК “Вагнер” постоянно атакуют город, боевики ВСУ несут крупные потери, но все еще продолжают отчаянное сопротивление.

Вам может понравиться

ВО: Резников сообщил о принятии на вооружение ВСУ системы управления войсками “Колокол-АС”

Украина усовершенствовала и приняла на вооружение систему управления войсками “Колокол-АС” , что ознаменовало переход ВСУ на новейшие цифровые технологии, заявил министр обороны страны Алексей Резников. Он отметил, что Киев вступает

Минобороны Казахстана назвало фейком информацию о передаче танков России

Портал StopFake!, поддерживаемый министерством информации и общественного развития Казахстана, сообщил, что информация о передаче республикой танков России является недостоверной. Напомним, что в Сети были опубликованы видеозаписи с военными эшелонами на

Командир минометной батареи ВС РФ Шелухин отбил атаку ВСУ, спас личный состав и получил орден Мужества

Старший лейтенант Александр Шелухин удостоился Ордена Мужества за грамотное управление вверенным ему подразделением, а также за отвагу и самоотверженность. Офицер, временно исполняющий обязанности командира батареи минометчиков, попал под обстрел ВСУ,