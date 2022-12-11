Украинский Генштаб уже без остановки перебрасывает новые силы для защиты Бахмута, однако ситуация в этом городе остается тяжелой для ВСУ, заявил Главком Валерий Залужный. Также он предупредил президента Украины Зеленского о возможном окружении группировки войск в городе.

По словам украинского лидера, тяжелая ситуация наблюдается не только в Артемовске. ВСУ с трудом удерживают натиск ВС РФ в Марьинке и Авдеевке, в Кременной и Соледаре.

Портал “Свободная пресса” рассказал, что последний населенный пункт обороняла 93-я бригада украинской армии, которая сейчас практически разгромлена. Бойцы ЧВК “Вагнер” постоянно атакуют город, боевики ВСУ несут крупные потери, но все еще продолжают отчаянное сопротивление.