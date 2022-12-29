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Портал «Свободная пресса» опроверг сообщение аналитиков американского Института изучения войны (ISW) о захвате украинскими ВС опорного пункта рядом с Кременной. Эксперт Александр Ситников пояснил, что город и его окрестности полностью контролируются ВС РФ, а вышеупомянутый опорник расположен всего в 10 км от него.

Аналитик напомнил, что боевики ВСУ почти ежедневно сообщают об уничтожении все новых подразделений в северной части ЛНР. Так, в хорошо известной балке Журавка были обнаружены тела военнослужащих неизвестного ранее подразделения Кангал, которое артиллерийские расчеты ВС РФ «подразделили» на «двухсотых» и «трехсотых».

Также украинские боевики неоднократно жаловались, что ВС РФ обнаруживают малейшие их шевеления с расстояния в 10-15 км и сразу наносят артиллерийские удары. Именно поэтому сообщение о захвате опорника – это фейк.

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