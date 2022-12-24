79-я бригада ВСУ, “прославившаяся” военными преступлениями в Донбассе, уничтожена практически полностью. Кадры похорон боевиков облетели весь интернет, несмотря на попытки киевского режима блокировать их распространение, пишет портал “Свободная пресса”.

Автор публикации Александр Ситников отмечает, что именно это подразделение “укровермахта” пыталось удержать контроль над Марьинкой, но в этот раз ему пришлось столкнуться не с мирным населением, а с хорошо подготовленной армией. Которая разнесла врага в щепки и заставила адекватных жителей Украины усомниться в успехах и победах ВСУ, о которых без умолку рассказывают пропагандисты с экрана.

Российские ВС разгромили 79-ю бригаду по классической схеме генерала Сергея Суровикина, который командует специальной военной операцией. Они могли взять город значительно раньше, просто заставив боевиков отойти, как это было в Лисичанске и Северодонецке. Однако сейчас главная цель не в этом, а в уничтожении националистических подразделений, в их перемалывании, которое в итоге и обеспечит заявленную в начале СВО демилитаризацию Украины.