Населенный пункт Марьинка под Донецком оказался в окружении российских ВС, пишет портал “Свободная пресса” со ссылкой на помощника главы МВД Донецкой Народной Республики Виталия Киселева.

Военный эксперт Александр Ситников рассказал, что боевики 79-й ОДШБр ВСУ пишут в своих армейских чатах об ожесточенных боевых действиях в Марьинке. Выжить в таких условиях, по словам военных, практически нереально. После того, как ВС РФ перекрыли дорогу в населенный пункт из Красногоровки, украинские подразделения остались без снабжения.

Ситников отмечает, что Россия задействовала новейшие реактивные системы залпового огня “Торнадо-Г”, которые накрывают позиции противника огнем и не оставляют ни единого шанса на выживание и дальнейшее сопротивление.