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В ночь на 24 декабря украинские войска в очередной раз попытались нанести удар по Крыму с применением беспилотных аппаратов. Однако атака дронов была успешно отбита российской системой противовоздушной обороны, рассказал телеграм-канал «Рыбарь».

Авторы публикации сообщили, что беспилотники Mugin-5, принадлежащие ВСУ, поднялись в небо на территории Одесской области и сразу отправились в направлении Крыма. Но на подлете к полуострову они были обнаружены российскими комплексами ПВО и сбиты над Каркинитским заливом.

Главную роль в этом сыграли ЗРК С-300, уничтожившие как минимум 5 беспилотных аппаратов противника.

Напомним, Киев неоднократно отправлял свои дроны в Крым, пытаясь проводить разведку и наносить удары по военным объектам ВС РФ. Не исключено также, что беспилотники позволяют обнаруживать местоположение российских средств ПВО, за которыми внимательно следят западные стратегические БПЛА и разведывательные самолеты.

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