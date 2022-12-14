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В Восточной Европе уже осуществляется производство дронов, основой для которых стали украинские БПЛА. В них используются импортные комплектующие, мощность составляет от 10 до 70 килограммов, а дальность поражения целей – до 800 километров.

Военный эксперт Владислав Шурыгин уверен, что таким образом Киев готовит РФ неприятный сюрприз к Новому году. Не исключено, что , передает “Московский комсомолец”.

Аналитик призвал находиться в готовности к подобной атаке, а также отметил, что Украина таким образом намерена “отомстить” РФ за удары по энергетической инфраструктуре страны. В ответ она также будет атаковать критические объекты в разных городах.

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