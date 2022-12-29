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В распоряжении ВКС России имеется несколько самолетов ДРЛО, но их явно мало для контроля всего воздушного пространства в зоне СВО. Именно поэтому РФ должна создавать аэростаты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые станут выгодной альтернативой дорогостоящим воздушным машинам, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он отметил, что производство аэростатов обходится в разы дешевле, чем строительство самолетов. Они являются дешевым, но весьма эффективным средством, позволяющим контролировать воздушное пространство.

Именно на аэростаты с оборудованием радиолокационного обнаружения можно возложить функции контроля обстановки в воздухе, выявления вражеских беспилотников и авиации. Недорогие аппараты легко справятся с этими задачами и обеспечат полную осведомленность о действиях противника.

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