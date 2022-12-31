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Российские ВС задействовали тактику комбинированных атак на инфраструктуру Украины и сломали хваленую ПВО противника. Сейчас ни Киев, ни его кураторы из США не могут придумать, что противопоставить таким обстрелам, рассказал сайту «Военное дело» военный аналитик Владислав Шурыгин.

Украинские комплексы с начала СВО находились в импровизированной «засаде». Они частично перекрывали друг друга и достаточно успешно действовали в случае обнаружения цели. Но сейчас ситуация кардинально изменилась.

ВС РФ теперь сперва запускают ракеты-обманки, которые сбивать не нужно. Но украинские комплексы вынуждены включаться и тут их сразу же ждет сюрприз. Сразу за ложными целями запускаются противорадиолокационные ракеты, которые моментально обнаруживают и атакуют ПВО.

У Киева в такой ситуации остается два выхода – подставиться под удар или быстро отключить ЗРК, чтобы не попасть под противорадиолокационную ракету. В обоих случаях появляется брешь, в которую способно пролетают дроны-камикадзе и крылатые ракеты, уничтожающие намеченные цели.

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