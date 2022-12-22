Действия Североатлантического военного блока подталкивают Россию к ответным мерам. На Северо-Западе России в скором будущем может быть создана группировка войск. О необходимости такого шага заявил министр обороны страны Сергей Шойгу – передаёт ТАСС.

Выступая на итоговой коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина, Шойгу уточнил, что НАТО планирует нарастить военный потенциал вблизи российских границ. И такие действия требуют соответствующих мер реагирования. Министр обороны также указал: в скором времени Североатлантический альянс примет в свои ряды Швецию и Финляндию, что также несёт угрозу безопасности России на Северо-Западе.

Швеция и Финляндия до недавнего времени сохраняли нейтралитет, не вступая ни в какие военные блоки. Решение присоединиться к НАТО у этих стран возникло после начала специальной военной операции России на Украине.