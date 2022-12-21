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Весной 2023 года российские ВС освободили Мариуполь, который украинские боевики превратили в настоящую крепость. Основные укрепления были выстроены на металлургическом комбинате “Азовсталь” с его подземными коммуникациями, но и он оказался под контролем России, заявил на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

Он привел подробные данные о боевых действиях за Мариуполь. Так, в ходе сражений было ликвидировано 4 тысячи украинских военных, включая боевиков националистического полка “Азов” (террористическая организация, запрещенная в России.

Кроме того, в мае более 2,5 тысяч “азовцев” и военнослужащих регулярной армии противника приняли решение сложить оружие и сдаться в плен. После этого город оказался под полным контролем ВС РФ, заявил министр обороны.

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