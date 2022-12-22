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Проблемы, которые выявились в системе мобилизации граждан, осенью этого года исправлялись на ходу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу признал, что частичная мобилизация на первых порах шла не очень гладко – сообщает ТАСС.

Глава оборонного ведомства рассказал, что действующая система мобилизации не была “адаптирована под новые экономические отношения”. В этой связи возникали некоторые проблемы в оповещении и призыве граждан, которые находились в запасе. Однако по ходу частичной мобилизации недостатки были устранены.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Сообщалось, что в армию планировалось призвать 300 тысяч человек, однако по факту за счёт добровольцев число мобилизованных было немного больше. О завершении частичной мобилизации было объявлено в начале ноября. По данным российских властей, сейчас в зоне проведения СВО находится 150 тысяч граждан призванных в рамках частичной мобилизации, и второй её волны не планируется.

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