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Киеву больше не нужно наступательное вооружение, заявил в эфире французского телеканала France 24 глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Он пояснил, что ВСУ сейчас нужно стабилизировать ситуацию на фронтах после перехвата инициативы российскими войсками, а также защититься от ракетных атак, передает РИА Новости.

По словам премьера Украины, первым делом Киеву нужны современные средства противовоздушной обороны. Они дадут возможность обеспечить защиту критической инфраструктуры.

Кроме того, ВСУ нуждаются в тяжелых танках, которые дадут возможность стабилизировать фронт. Шмыгаль отметил, что Украина не против получить боевые машины Leclerc производства Франции.

Также украинская армия нуждается в военно-техническом снаряжении, отметил Шмыгаль,

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