Эра танков и артиллерии не завершена. Об этом свидетельствуют боевые действия на Украине. Конфликт между Москвой и Киевом предоставил многим странам уникальный шанс проверить, насколько их доктрины и стратегии соответствуют современным требованиям. Об этом пишет чешское издание Seznam zprávy. Перевод соответствующей статьи приводит портал “ИноСМИ”.

Отмечается, что ещё в начале специальной военной операции России на Украине многие аналитики списали со счетов танки. Считалось, что их время прошли. Поводом так думать стали многочисленные ролики с сожжённой российской техникой. Однако, как отмечают эксперты из чешского издания, впоследствии армия России изменила стратегию использования танков, и они вновь доказали свою эффективность на поле боя.

То же касается и артиллерии. Если в начале СВО эксперты говорили о её небольшой эффективности, то сейчас без работы артиллерийских расчётов невозможно представить вооружённый конфликт.

Впрочем, настоящим прорывом в военном деле стало использование беспилотных летательных аппаратов. Они способны успешно поражать цели, вести разведку и корректировать удары артиллерии.