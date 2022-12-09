Российского сержанта Ивана Миронюка наградили медалью “За отвагу” в ходе специальной военной операции на Украине. Военнослужащий рассказал РИА Новости, за какие заслуги получил столь высокую награду.

Он пояснил, что ВСУ пошли в контрнаступление близ населенного пункта Новополь и заблокировали деревню, в которой находился командный пункт ВС РФ. Бойцы, участвовавшие в боевых действиях, остались за пределами Новополя, поэтому решили выручать офицеров. Они прорвались вглубь села на БМП и столкнулись с украинским танком, который тут же открыл по ним огонь.

Миронюк в столь экстремальной ситуации не растерялся, а начал стрелять по танку, практически сразу его уничтожив. После этого бойцы сумели прорвать один из флангов обороны противника и вывести командира роты из пылающего здания. Именно за самоотверженные действия сержант и был награжден медалью.