Страны Запада постепенно вытесняются с лидирующих позиций в мире. В этой связи единственный их шанс сохранить господство – превратить развивающийся мир в “новый Запад”. Об этом у себя в телеграм-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Член Совета Федерации пояснил, что по факту речь может идти о “неоколониализме нового типа”. Его суть в том, что Запада интегрирует элиты и средний класс развивающихся стран в свою идеологию, массовую культуру и так далее.

Сенатор добавил, что сейчас страны Востока усиленно наращивают свою экономическую мощь. В качестве примера политик привёл Индию. Эта страна уже к 2030 году может стать третьей экономикой мира. Как только западные страны будут вытеснены с первых позиций в экономике, считает Пушков, они будут вытеснены и из политической сферы.