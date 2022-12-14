Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Страны Запада постепенно вытесняются с лидирующих позиций в мире. В этой связи единственный их шанс сохранить господство – превратить развивающийся мир в “новый Запад”. Об этом у себя в телеграм-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Член Совета Федерации пояснил, что по факту речь может идти о “неоколониализме нового типа”. Его суть в том, что Запада интегрирует элиты и средний класс развивающихся стран в свою идеологию, массовую культуру и так далее.

Сенатор добавил, что сейчас страны Востока усиленно наращивают свою экономическую мощь. В качестве примера политик привёл Индию. Эта страна уже к 2030 году может стать третьей экономикой мира. Как только западные страны будут вытеснены с первых позиций в экономике, считает Пушков, они будут вытеснены и из политической сферы.

Вам может понравиться

ВСУ приходят в ужас при виде российских БМПТ “Терминатор” и бегут с поля боя

Российские боевые машины поддержки танков “Терминатор” нагоняют ужас на украинских боевиков. Именно поэтому ВСУ открыли охоту на эти БМПТ, рассказал РИА Новости командир экипажа такой машины из Третьего армейского корпуса

Минобороны РФ показало кадры боевой работы ОТРК «Искандер» в зоне СВО на Украине

Минобороны РФ показало видеозапись запуска ракеты оперативно-тактического комплекса “Искандер” по военным целям на Украине. Портал РИА Новости рассказал, что удару подверглись склады с вооружением и боеприпасами противника, а также район

Франция поставила ВСУ буксируемые гаубицы TRF1

Страны Запада продолжают направлять вооружение на Украину. На этот раз Минобороны Франции отчиталось об очередном пакете военной помощи. В него вошли гаубицы, самоходные артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы и так далее.