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Нахождение за границей людей, которые покинули Россию из-за частичной мобилизации, может стать “менее комфортным”. Принятие соответствующих изменений в российское законодательство допустил сентор Андрей Клишас. В Совете Федерации он возглавляет комитет по госстроительству и конституционному законодательству.

По словам Клишаса, которые приводит издание “Ведомости”, некоторые россияне осенью “сбежали” из страны, однако продолжают удалённо трудиться в российских компаниях. В этой связи отметил Клишас, есть вероятность, что в отношении таких людей введут ограничения.

О конкретных мерах сенатор не сообщил, однако рассказал, что их могут ввести в сфере транспортной безопасности, государственной службы и госсектора экономики.

Всплеск переезда россиян за рубеж был зафиксирован во второй половине сентября после того, как в стране началась частичная мобилизация. По некоторым подсчётам из страны за короткое время уехали сотни тысяч человек.

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