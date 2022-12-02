Президент США Джо Байден созрел для торга с российским лидером Владимиром Путиным за Украину, сообщил сенатор Совфеда Андрей Климов. Так он прокомментировал недавнее заявление Белого дома.

В нем говорится, что Байден выразил желание провести переговоры с Владимиром Путиным по поводу специальной военной операции на Украине. Климов отметил, что американский лидер вряд ли рискнет на такой встрече отдавать “команды” о завершении СВО. Но в то же время он попытается начать торг, причем на условиях Соединенных Штатов, что вряд ли удовлетворит Россию.

Также разговор может пойти не столько о Киеве, сколько об отношениях между США и Россией – двумя ядерными сверхдержавами. Климов заметил, что хотя политика Байдена кроется в сдерживании РФ и попытках ее ослабления, но она все же допускает компромиссные решения.