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Руководитель Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ делает глупые и безответственные заявления о гипотетическом “нападении” России на Молдавию в следующем году, чтобы снова раздуть антироссийскую истерию, заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров.

Он пояснил, что скорее всего команду сделать такое заявление Мустяцэ явно получил от кураторов из Евросоюза. Они хотят вновь спровоцировать панику и выдвинуть новые обвинения против России, приводит слова сенатора издание “Известия”.

Джабаров также отметил, что Молдавия может делать подобные заявления и по собственной инициативе. В этом случае ее цель – привлечь к себе внимание ЕС, на вступление в который страна уже подала заявку, и попросить финансовой или еще какой-нибудь помощи.

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