Немецкий канцлер Олаф Шольц не может диктовать России условия прекращения конфликта на Украине. Ему сперва стоило бы разобраться с внутренними проблемами ФРГ и двойными стандартами в политике Берлина, уверен сенатор Совфеда Константин Долгов.

Он напомнил, что Шольц всего лишь повторил уже звучавшие из уст американских и украинских политиков условия об обязательном выводе российских войск с территории соседней страны. Только после этого, считает немецкий канцлер, можно будет начинать переговоры о контроле вооружений на европейской территории, передает портал “Взгляд”.

По словам Долгова, РФ пора прекратить обращать внимание на стандартные фразы западных и европейских политиков. Все условия звучат практически одинаково и не несут в себе конструктива. Кроме того, они не устраивают российскую сторону, поэтому Москве лучше сосредоточиться на решении задач специальной военной операции.