Эксперт в области секса Элис Линч порекомендовала для разнообразия своей сексуальной жизни завести непродолжительный роман зимой. В беседе с журналистами издания Daily Star, Элис Линч рассказала, что в зимний период большинству людей нравится времяпровождение в постели. Именно поэтому зиму в сексуальном плане называют «сезоном наручников».

Секс-эксперт объяснила, что «сезон наручников» является одной из самых безумных, но в тот же момент, приемлемых форм секс-культуры. Преимущественно зимой люди заводят краткосрочные отношения, основой которых является получение сексуального удовольствия.

По словам эксперта, в такой способ многие люди ищут партнера для непродолжительных отношений, чтобы скоротать зимние вечера. Обоюдное согласие обоих партнеров дает возможность таким образом разнообразить свою интимную жизнь. И если человек желает именно таких отношений, то это в обязательном порядке должно обсуждаться с партнером, чтобы потом не было недосказанности и проблем при расставании.