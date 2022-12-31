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31 декабря на фоне ракетных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины секретарь СНБО Алексей Данилов выложил в Сеть ролик с лишенной света Москвой. Киеву нечего противопоставить российским войскам, поэтому он пробавляется такими вот пропагандистскими материалами, пишет издание «Московский комсомолец».

Ролик показывает, как электричество отключается сперва на Триумфальной арке, затем в здании правительства РФ и в Кремле. Срабатывает сирена воздушной тревоги и одновременно с титрами «Россия завтра» свет гаснет в Соборе Василия Блаженного.

Авторы публикации напоминают, что киевский режим делает единственное, на что способен – создает пропагандистские ролики и заявления, которые выкладывает в Сеть. Такие информационные атаки осуществляются не в первый раз. К примеру, 30 декабря украинский министр обороны Резников заявил, что в РФ 5 декабря начнется мобилизация с перекрытием границ и призвал россиян «спасаться».

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