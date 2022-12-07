6 декабря российская ракета сбила украинский самолет, которым управлял летчик Вадим Ворошилов. Портал “Военное обозрение” рассказал, что пилот был известен как “охотник на беспилотники” ВС РФ.

Украинские СМИ, склонные к героизации ничем не примечательных военнослужащих, неоднократно писали, что Ворошилов пытался уничтожать в основном российские БПЛА. После попадания ракеты по истребителю летчик сумел катапультироваться и выжил.

Он опубликовал в Сети свои фото с разбитым лицом. Причем на шлеме многие пользователи заметили надпись “Карайа”. По словам экспертов, это позывной Эрика Хартманна – гитлеровского пилота, который демонстрировал высокий профессионализм в управлении самолетом. Хартманн был кумиром Ворошилова, рассказывают украинские источники.