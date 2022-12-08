У России имеются все возможности уничтожить Соединенные Штаты и НАТО, однако она не показывает решимости применить ядерное оружие и является относительно предсказуемой. Поэтому Вашингтон гораздо больше боится Северную Корею, рассказал политолог-востоковед Евгений Сатановский.

«У нас ядерных арсеналов хватает для того, чтобы ликвидировать Соединенные Штаты и весь западный блок. Но твердая убежденность в том, что Россия их не применит, что мы будем вести себя конвенционально, на Западе есть, и она полностью соответствует действительности», – пояснил эксперт.

КНДР же регулярно демонстрирует готовность атаковать Запад ядерным оружием, если в этом возникнет необходимость. Северная Корея не столь предсказуема и поэтому гораздо более опасна для США и НАТО, чем Россия.