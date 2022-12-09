Законодательство Польши запрещает наемничество, поэтому те “солдаты удачи”, которые сейчас находятся на Украине и не получали на это разрешение правительства, рискуют оказаться за решеткой на срок до 5 лет, пишет издание Rzeczpospolita.

Бывший польский парламентарий Мирослав Чех заявил, что в боевых действиях на Украине участвует около 8-10 тысяч наемников из Польши. При этом им вряд ли что-то грозит, так как помощь Киеву входит в сферу национальных интересов Варшавы.

Эксперты поинтересовались отношением к такому наемничеству в Минобороны Польши и получили ответ, что оно является положительным. Служба в Интернациональном легионе, в котором числятся не только поляки, но и наемники из множества других стран, не является преступлением по польским законам и не будет наказываться.