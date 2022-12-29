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Российский боец из Кургана с позывным «Белый» рассказал о чудесном спасении во время обстрела ВСУ. Он также продемонстрировал свой рюкзак, который буквально изрешетило осколками от снаряда.

По словам бойца, который участвует в боевых действиях в составе 100-й гвардейской бригады ДНР, благодаря рюкзаку ни один из осколков его не задел. В ходе боевого выхода российские ВС пошли на штурм, когда «Белый» почувствовал толчок в спину.

Уже позже выяснилось, что повербанк, который находился в рюкзаке, принял на себя удары осколков, благодаря чему они изменили направление.

«Представляете, как мне повезло», – рассказал боец.

Напомним, что на Донбассе продолжаются бои за Артемовск, где российские ВС медленно, но уверенно наступают. Кроме того, ВСУ готовятся к штурму Кременной, которую приказано взять под контроль до конца года.

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