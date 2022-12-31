Украинские ВС все-таки предприняли попытку захватить Кременную перед Новым годом, однако и эта попытка оказалась провальной. Подразделения Западного военного округа и группировка войск «Отважные» успешно отразили наступление противника.

Киев трубил на весь свет о готовящейся атаке на протяжении нескольких последних дней. В итоге наступление провалилось, причем ВСУ потеряли несколько десятков боевиков и много военной техники. В том числе, и западного образца.

Российские военные рассказали, что важную роль в успешно пресечении попытки наступления сыграли беспилотные аппараты «Орлан-10». Они задолго до атаки обнаружили активность боевиков с помощью тепловизора, поэтому противника, рассчитывающего на фактор внезапности, уже ждали. Сокрушительные удары российских ВС уничтожили атакующие подразделения и технику, которую те пытались прятать в лесополосе, соблюдая все правила маскировки.