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Итальянские бронемашины Iveco были уничтожены российскими ВС в боях за Артемовск, сообщил портал “Русская весна”. Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован момент удара по технике противника.

На кадрах видно, что боевые машины находились в непосредственной близости от жилых домов. ВСУ, по своему обыкновению, подставляли под удар гражданское население, как неоднократно делали это в ряде других населенных пунктов.

Напомним, что ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил о затишье в зоне специальной военной операции. Он отметил, что это на руку российским ВС, которые получили возможность завершить мероприятия по слаживанию войск и подготовиться к зимнему наступлению. По его мнению, оно может начаться сразу после первых снегопадов и снижения температуры до минусовых значений.

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