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Российские танкисты крушат силы врага на Краснолиманском направлении, рассказал портал “Русская весна”. Военные корреспонденты опубликовали видео боя, в котором бойцы группировки войск “Отважные” уничтожили позиции ВСУ.

Во взаимодействии со спецназом танкисты провели успешную атаку на линии Сватово-Кременная и разгромили подразделения противника. При этом они вели огонь по позициям ВСУ по навесной траектории. Это позволило избежать ответных ударов и свести возможные потери к нулю.

Напомним, что украинские боевики периодически пытались атаковать Сватово и Кременную, но затем были вынуждены уйти в глухую оборону из-за активизации действий российских войск. В настоящий момент Генштаб ВСУ регулярно делает заявления по этому направлению, жалуясь на беспрерывные атаки “Отважных”.

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