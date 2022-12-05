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Киев уже перестал считать погибших на Бахмутском фронте боевиков ВС, рассказал портал “Русская весна”. Военные корреспонденты поясняют, что практически ежедневно с этого участка фронта вывозят сотни раненых военнослужащих украинской армии.

Ситуация в Артемовске для Украины очень болезненна. Даже западные эксперты стали называть бои за этот город “Бахмутской западней”, в которую угораздило угодить Киеву.

Российские ВС продолжают уверенно продвигаться вперед. Они наносят по противнику сокрушительные ракетные и артиллерийские удары, ведут боевые действия пехотными подразделениями, причем берегут личный состав, сводя потери к минимуму. Киев же бросает в бой все новые силы, что приводит к очередным крупным потерям.

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