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В районе Кременной российские ВС продвинулись на три километра в сторону Красного Лимана буквально за сутки, что в существующих реалиях является весьма успешным показателем. Портал “Русская весна” отмечает, что Киев несет крупные потери и переходит к отступлению сразу же после ударов артиллерии РФ.

Минувшие сутки ознаменовались неудачной попыткой наступления украинских боевиков в районе населенного пункта Червонопоповка. ВСУ атаковали крупными силами, но нарвались на артиллерийский огонь и потеряли не менее 200 военнослужащих. Кроме того, российские ВС уничтожили большое количество бронетехники противника.

Напомним, что после выхода из Красного Лимана ВС РФ заняли позиции у Сватово и Кременной в ЛНР. Украинские боевики регулярно предпринимают попытки наступления на эти населенные пункты, но ни одна из них не помогла достичь успеха.

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