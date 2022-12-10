Российские ВС уничтожилил редкую боевую систему украинской армии – РСЗО “Буревий” калибра 220 миллиметров. Это самая новая модификация реактивной системы залпового огня “Ураган”, но построенная на шасси Tatra, рассказал портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты опубликовали видеозапись уничтожения РСЗО, сделанную с разведывательного беспилотного аппарата. На кадрах видно, что от мощного и опасного орудия осталась лишь груда обгоревшего металлолома.

К особенностям РСЗО “Буревий” относится использование современной системы управления огнем, которая обеспечивает высокую точность поражения целей. Сейчас неизвестно, сколько всего таких пусковых установок имеется в распоряжении Киева, но точно можно сказать, что в ходе конфликта они задействовались чрезвычайно редко.