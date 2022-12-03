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Дроны Mavic 3 активно используются российскими ВС в ходе специальной военной операции для разведывательных целей и для атак на скопления техники и живой силы противника. Но иногда они превосходят свои возможности благодаря профессионализму операторов, передает портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты показали видеозапись, на которой Mavic 3 уничтожает беспилотный аппарат украинской армии. Квадрокоптер зависает над вражеским БПЛА, после чего аккуратно и предельно точно сбрасывает взрывное устройство прямо на него. Раздается взрыв и дрон падает вниз. Mavic же спокойно улетает.

Военкоры напоминают, что приобрести квадрокоптеры для российских ВС удалось благодаря меценатам с Урала. Они высказывают благодарность, так как компактные беспилотники дают возможность ВС РФ своевременно обнаруживать противника и отслеживать все его передвижения.

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