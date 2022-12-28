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Бойцы российской армии продолжают уничтожать военную технику, которую страны Запада отправляют киевскому режиму. Очередные фото- и видеосвидетельства представила “Русская весна” (“РВ”).

На кадрах, которые у себя на сайте и в телеграм-канале опубликовало издание, видна самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab. Такую технику на Украину отправляет Польша. Когда была сделана видеозапись и фотография уничтоженной техники, не сообщается. Отмечается лишь, что кадры были сняты в Днепропетровске. По характеру повреждений можно предположить, что САУ попала под ракетный удар.

Усиленные поставки вооружения на Украину страны НАТО начали после того, как стартовала специальная военная операция России на Украине. В Москве неоднократно подчёркивали, что поставки оружия Киеву не приближают переговорный процесс, а лишь усиливают эскалацию конфликта. При этом в Кремле отмечали, что западная военная техника является законной целью для ВС РФ в рамках проведения СВО.

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