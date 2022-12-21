“Русская весна” (“РВ”) распространила впечатляющие кадры с кладбища, на котором похоронены военные 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. По ним видно, что украинские войска несут тяжелейшие потери в живой силе.

Издание поясняет, что 79-я десантно-штурмовая бригада была хорошо известна ещё 8 лет назад. В 2014 году она проводила карательные операции в Донбассе по указке властей Киева. Позже личный состав бригады часто попадал в засады, в окружение и под огонь артиллерии. В результате воинское соединение несло тяжелейшие потери.

На большие потери ВСУ в ходе боевых действиях не раз указывали эксперты и политики. Даже на союзном Киеву Западе. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен однажды сообщила, что потери украинской армии составили 100 тысяч человек. Позже эту информацию спешно удалили из пресс-релизов и выступлений политика.